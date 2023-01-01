Можно ли настроить ресурс так, чтобы начало аренды можно было выбрать только в течение 4-х дней от момента бронирования, а окончание аренды любое?

Да. Это можно настроить.
1. Скопируйте правило работы и откройте его настройки.
2. Уберите флаг Показывать в легенде.
3. Выставьте флаг Сдвиг окончания от текущего момента, укажите 4 дня и сохраните изменения.
4. Добавьте реакцию.
5. Выберите тип Ошибка и укажите сообщение о том, что бронировать можно не позже чем за 4 дня.
6. Выставьте флаг Работает во всех правилах.
Включите реакцию только на нижележащем (старом) правиле работы.
В результате при бронировании на пересечении правил реакция запускаться не будет.
А при бронировании только на старом правиле (то есть например с 5-го по 10-й день от текущего момента) будет выводиться ошибка.
Посмотрите данный пример в действии: