Поддерживается ли определение длительности бронирования в зависимости от выбранных услуг?

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На уровне ресурса вы можете указать фиксированную длительность аренды или фиксированные слоты времени.

Но изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается.

Вначале клиент выбирает время начала и окончания. И уже потом выбирает тарифы и дополнительные поля.

Однако вы можете добавить проверку выбранной длительности. И если клиент выберет неверное сочетание длительности, тарифов или полей, он увидит ошибку на виджете.

Для этого создайте в ресурсе реакции. Выставьте им тип - Ошибка. И в условиях укажите границы длительности и тарифы, при которых ошибка будет показываться.

Конфигурация будет выглядеть так:

Попробуйте сами забронировать различную длительность для разных услуг: