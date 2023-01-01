Поддерживается ли определение длительности бронирования в зависимости от выбранных услуг?

На уровне ресурса вы можете указать фиксированную длительность аренды или фиксированные слоты времени.
Но изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается.
Вначале клиент выбирает время начала и окончания.
И уже потом выбирает тарифы и дополнительные поля.
Однако вы можете добавить проверку выбранной длительности.
И если клиент выберет неверное сочетание длительности, тарифов или полей, он увидит ошибку на виджете.
Для этого создайте в ресурсе реакции. Выставьте им тип - Ошибка.
И в условиях укажите границы длительности и тарифы, при которых ошибка будет показываться.
Конфигурация будет выглядеть так:
Попробуйте сами забронировать различную длительность для разных услуг: