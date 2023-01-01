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Поддерживается ли определение длительности бронирования в зависимости от выбранных услуг?

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На уровне ресурса вы можете указать фиксированную длительность аренды или фиксированные слоты времени.
Но изменение длительности в зависимости от выбранных тарифов и полей не поддерживается.
Вначале клиент выбирает время начала и окончания. И уже потом выбирает тарифы и дополнительные поля.
Однако вы можете добавить проверку выбранной длительности. И если клиент выберет неверное сочетание длительности, тарифов или полей, он увидит ошибку на виджете.
Для этого создайте в ресурсе реакции. Выставьте им тип - Ошибка. И в условиях укажите границы длительности и тарифы, при которых ошибка будет показываться.
Конфигурация будет выглядеть так:
Попробуйте сами забронировать различную длительность для разных услуг:
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