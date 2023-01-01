Можно ли сделать один календарь для всех ресурсов?

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Да. Разберем на примере праздничных дней. Создайте правило работы для праздников.

В нем настройте календарь с нужным расписанием.

В настройках календаря нажмите на иконку меню. Затем нажмите Сохранить календарь. Введите название и сохраните.

После этого данный календарь появится в списке доступных календарей. Откройте настройки календаря другого ресурса и нажмите на иконку меню. Из списка выберите нужный календарь.

Таким образом вы можете создавать доступные календари. Если вы измените расписание в доступном календаре одного ресурса, то расписание обновится сразу во всех ресурсах, где используется этот календарь.

Если вам нужно обновить расписание только в одном ресурсе, в котором используется общий календарь, то сначала отвяжите календарь от правила работы.

Для этого откройте настройки календаря и нажмите на иконку меню. Затем выберите Свой календарь правила.

После этого меняйте расписание в календаре. При этом в остальных ресурсах расписание не изменится.

Чтобы удалить календарь, убедитесь, что он не используется ни в каких правилах ресурсов. В противном случае удалить календарь не получится.

Откройте настройки календаря правила. И нажмите на иконку меню.

Затем нажмите на иконку меню календаря, который нужно удалить.

Удалите календарь.