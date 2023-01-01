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Можно ли сделать один календарь для всех ресурсов?

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Да. Разберем на примере праздничных дней. Создайте правило работы для праздников.
В нем настройте календарь с нужным расписанием.
В настройках календаря нажмите на иконку меню. Затем нажмите Сохранить календарь. Введите название и сохраните.
После этого данный календарь появится в списке доступных календарей. Откройте настройки календаря другого ресурса и нажмите на иконку меню. Из списка выберите нужный календарь.
Таким образом вы можете создавать доступные календари. Если вы измените расписание в доступном календаре одного ресурса, то расписание обновится сразу во всех ресурсах, где используется этот календарь.
Если вам нужно обновить расписание только в одном ресурсе, в котором используется общий календарь, то сначала отвяжите календарь от правила работы.
Для этого откройте настройки календаря и нажмите на иконку меню. Затем выберите Свой календарь правила.
После этого меняйте расписание в календаре. При этом в остальных ресурсах расписание не изменится.
Чтобы удалить календарь, убедитесь, что он не используется ни в каких правилах ресурсов. В противном случае удалить календарь не получится.
Откройте настройки календаря правила. И нажмите на иконку меню.
Затем нажмите на иконку меню календаря, который нужно удалить.
Удалите календарь.
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