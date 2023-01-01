Что, если у меня фиксированные слоты времени?

Вы можете задать слоты с любыми интервалами повторения.
Для этого используйте тип ресурса — Событие.
В правилах работы нажмите Настроить время.
Далее добавьте нужное количество периодов — слотов.
Если слотов много, добавьте сразу несколько периодов и выставьте нужное повторение.
В итоге клиенту после выбора дня будут показаны слоты времени на выбор.
Если событие многодневное, то на слотах будет показано время и количество дней.
В настройках ресурса вы найдете дополнительные настройки для слотов:
- Список событий месяца
- Писать названия правил под слотами
- Раскрашивать слоты в цвет правил
- Скрыть дату окончания
- Показывать число оставшихся участников
Посмотрите примеры в действии: