Что, если у меня фиксированные слоты времени?

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Вы можете задать слоты с любыми интервалами повторения.

Для этого используйте тип ресурса — Событие. В правилах работы нажмите Настроить время. Далее добавьте нужное количество периодов — слотов.

Если слотов много, добавьте сразу несколько периодов и выставьте нужное повторение.

В итоге клиенту после выбора дня будут показаны слоты времени на выбор.

Если событие многодневное, то на слотах будет показано время и количество дней.

Список событий месяца

Писать названия правил под слотами

Раскрашивать слоты в цвет правил

Скрыть дату окончания

Показывать число оставшихся участников В настройках ресурса вы найдете дополнительные настройки для слотов:

Посмотрите примеры в действии: