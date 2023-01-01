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Что, если у меня фиксированные слоты времени?

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Вы можете задать слоты с любыми интервалами повторения.
Для этого используйте тип ресурса — Событие. В правилах работы нажмите Настроить время. Далее добавьте нужное количество периодов — слотов.
Если слотов много, добавьте сразу несколько периодов и выставьте нужное повторение.
В итоге клиенту после выбора дня будут показаны слоты времени на выбор.
Если событие многодневное, то на слотах будет показано время и количество дней.
В настройках ресурса вы найдете дополнительные настройки для слотов:
  • Список событий месяца
  • Писать названия правил под слотами
  • Раскрашивать слоты в цвет правил
  • Скрыть дату окончания
  • Показывать число оставшихся участников
Посмотрите примеры в действии:
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