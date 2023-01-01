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Как мне отобразить дополнительную информацию для клиента?
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Откройте конфигурацию ресурса и добавьте
Реакцию
.
Введите название. Выберите тип реакции
Отобразить информацию
. Укажите текст информации в поле
Сообщение
и сохраните.
На виджете информация выглядит так:
Посмотрите в действии:
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