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Как мне отобразить дополнительную информацию для клиента?

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Откройте конфигурацию ресурса и добавьте Реакцию.
Введите название. Выберите тип реакции Отобразить информацию. Укажите текст информации в поле Сообщение и сохраните.
На виджете информация выглядит так:
Посмотрите в действии:
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