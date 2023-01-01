Bukza Bukza
arrow_back_iosВопросы
help

Зачем мне подключать приложение для сообществ?

check_circle
Преимущества:
  • Клиенты смогут бронировать ваши услуги прямо из сообщества.
  • Вы сможете отправлять клиентам сообщения ВКонтакте о подтверждении заказа, об изменении его статуса, напоминания и другие транзакционные сообщения.
  • Вы сможете публиковать посты в сообществе с кнопкой для бронирования.
  • Вы будете получать оповещение о новых заказах сообщением ВКонтакте. При необходимости продолжите диалог с клиентом.
  • Принимать заказы можно с предоплатой.
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline support@bukza.com
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016-2023
Bukza
EN