arrow_back_iosВопросы
help
Зачем мне подключать приложение для сообществ?
check_circle
Преимущества:
-
Клиенты смогут бронировать ваши услуги прямо из сообщества.
-
Вы сможете отправлять клиентам сообщения ВКонтакте о подтверждении заказа, об изменении его статуса, напоминания и другие транзакционные сообщения.
-
Вы сможете публиковать посты в сообществе с кнопкой для бронирования.
-
Вы будете получать оповещение о новых заказах сообщением ВКонтакте.
При необходимости продолжите диалог с клиентом.
-
Принимать заказы можно с предоплатой.