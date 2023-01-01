Buk
za
ВОЗМОЖНОСТИ
ТАРИФЫ
ВОПРОСЫ?
НОВОСТИ
ВОЙТИ
ВОЗМОЖНОСТИ
ТАРИФЫ
ВОПРОСЫ?
НОВОСТИ
arrow_back_ios
Вопросы
help
Как мне опубликовать на стене новость с кнопкой для бронирования?
check_circle
Откройте
Виджет
, который хотите добавить в пост. Перейдите на панель
Код виджета
. Скопируйте прямую ссылку ВКонтакте.
Вставьте данную ссылку в пост.
Пост и ссылка выглядит так:
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline
support@bukza.com
Контакты
Справка
Идеи
Правила
Приватность
© 2016-2023
Buk
za
EN