Как сделать каталог ресурсов?

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Вы можете поместить на один виджет несколько ресурсов. В этом случае клиенту будет сначала показан список ресурсов на выбор - каталог.

Если ресурсов много их можно сгруппировать по папкам - группам ресурсов. Для создания группы ресурсов перейдите в Ресурсы и виджеты и проделайте следующие действия:

1. Кликните Создать группу.

2. Введите название.

3. Кликните Добавить ресурс для добавления ресурса в группу.

4. Кликните Добавить подгруппу для добавления вложенной группы в группу.

5. Сохраните.

Чтобы создать каталог на виджете, откройте его настройки и перейдите на панель Содержимое. Аналогично выберите ресурсы и подгруппы. Сохраните.

Посмотрите пример работы каталога. Здесь группы с кнопкой Открыть, а ресурсы - Забронировать: