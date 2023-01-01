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Как сделать каталог ресурсов?

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Вы можете поместить на один виджет несколько ресурсов. В этом случае клиенту будет сначала показан список ресурсов на выбор - каталог.
Если ресурсов много их можно сгруппировать по папкам - группам ресурсов. Для создания группы ресурсов перейдите в Ресурсы и виджеты и проделайте следующие действия:
1. Кликните Создать группу.
2. Введите название.
3. Кликните Добавить ресурс для добавления ресурса в группу.
4. Кликните Добавить подгруппу для добавления вложенной группы в группу.
5. Сохраните.
Чтобы создать каталог на виджете, откройте его настройки и перейдите на панель Содержимое. Аналогично выберите ресурсы и подгруппы. Сохраните.
Посмотрите пример работы каталога. Здесь группы с кнопкой Открыть, а ресурсы - Забронировать:
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