Возможно ли упростить форму бронирования?

Да. Вы можете сделать так, чтобы тарифы и поля не нужно было выбирать.
А также чтобы календарь ресурса открывался сразу.
Откройте настройки ресурса и выставьте флаг Пропускать шаг бронирования.
При этом в ресурсе должно быть настроено не более одного тарифа.
В итоге тариф будет выбран автоматически, и после выбора времени откроется корзина заказа.
Чтобы календарь ресурса открывался не из каталога, а сразу, перейдите в настройки виджета на панель Содержимое.
Выберите режим отображения — Календарь.
Посмотрите пример в действии: