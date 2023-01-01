Возможно ли упростить форму бронирования?

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Да. Вы можете сделать так, чтобы тарифы и поля не нужно было выбирать. А также чтобы календарь ресурса открывался сразу.

Откройте настройки ресурса и выставьте флаг Пропускать шаг бронирования. При этом в ресурсе должно быть настроено не более одного тарифа.

В итоге тариф будет выбран автоматически, и после выбора времени откроется корзина заказа.

Чтобы календарь ресурса открывался не из каталога, а сразу, перейдите в настройки виджета на панель Содержимое. Выберите режим отображения — Календарь.

Посмотрите пример в действии: