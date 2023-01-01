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Формат даты и времени
на виджете

Что нового?

Теперь в настройках виджета вы можете выбрать подходящий формат даты и времени.
Варианты формата даты:
  • DD.MM.YYYY
  • DD.MM.YYYY.
  • D.MM.YYYY
  • YYYY.MM.DD.
  • DD/MM/YYYY
  • D/M/YYYY
  • MM/DD/YYYY
  • MM/D/YYYY
  • YYYY-MM-DD
  • DD-MM-YYYY
  • YYYY/MM/DD
Варианты формата времени:
  • HH:mm
  • H:mm
  • h:mm A
  • A h:mm
  • a h:mm
  • HH.mm
Также теперь вы сможете изменить первый день недели. Все это полезно, если вы используете виджет для зарубежных посетителей. В других странах формат даты и времени отличается, а неделя может начинаться с воскресенья.
Информацию по настройке читайте по ссылке.
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