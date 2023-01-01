Теперь в настройках виджета вы можете выбрать подходящий формат даты и времени.
Варианты формата даты:
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DD.MM.YYYY
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DD.MM.YYYY.
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D.MM.YYYY
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YYYY.MM.DD.
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DD/MM/YYYY
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D/M/YYYY
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MM/DD/YYYY
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MM/D/YYYY
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YYYY-MM-DD
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DD-MM-YYYY
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YYYY/MM/DD
Варианты формата времени:
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HH:mm
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H:mm
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h:mm A
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A h:mm
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a h:mm
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HH.mm
Также теперь вы сможете изменить первый день недели.
Все это полезно, если вы используете виджет для зарубежных посетителей.
В других странах формат даты и времени отличается, а неделя может начинаться с воскресенья.
Информацию по настройке читайте по ссылке
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