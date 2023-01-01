Формат даты и времени

на виджете

Что нового?

Теперь в настройках виджета вы можете выбрать подходящий формат даты и времени.

DD.MM.YYYY

DD.MM.YYYY.

D.MM.YYYY

YYYY.MM.DD.

DD/MM/YYYY

D/M/YYYY

MM/DD/YYYY

MM/D/YYYY

YYYY-MM-DD

DD-MM-YYYY

YYYY/MM/DD Варианты формата даты:

HH:mm

H:mm

h:mm A

A h:mm

a h:mm

HH.mm Варианты формата времени:

Также теперь вы сможете изменить первый день недели. Все это полезно, если вы используете виджет для зарубежных посетителей. В других странах формат даты и времени отличается, а неделя может начинаться с воскресенья.