Обновление

мобильных приложений

Что нового?

Регистрация нового аккаунта.

Создание нового ресурса.

Предпросмотр виджета.

Появились видео-подсказки по функциям.

Доработан механизм автоматического обновления приложений. Теперь в случае обновления серверной части, приложение сразу вас оповестит и предложит обновиться.

Для зарубежных пользователей страницы приложений переведены на английский язык. Наши мобильные приложения по своим возможностям теперь практически не уступают веб-версии. Добавились возможности:

Теперь нет необходимости заходить на веб-версию и предварительно что-то настраивать. Конфигурацию и дальнейшее использование Bukza можно производить, не покидая мобильное приложение.