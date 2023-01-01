Наши мобильные приложения по своим возможностям теперь практически не уступают веб-версии.
Добавились возможности:
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Регистрация нового аккаунта.
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Создание нового ресурса.
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Предпросмотр виджета.
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Появились видео-подсказки по функциям.
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Доработан механизм автоматического обновления приложений.
Теперь в случае обновления серверной части, приложение сразу вас оповестит и предложит обновиться.
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Для зарубежных пользователей страницы приложений переведены на английский язык.
Теперь нет необходимости заходить на веб-версию и предварительно что-то настраивать.
Конфигурацию и дальнейшее использование Bukza можно производить, не покидая мобильное приложение.