Bukza Bukza

Обновление
мобильных приложений

Что нового?

Наши мобильные приложения по своим возможностям теперь практически не уступают веб-версии. Добавились возможности:
  • Регистрация нового аккаунта.
  • Создание нового ресурса.
  • Предпросмотр виджета.
  • Появились видео-подсказки по функциям.
  • Доработан механизм автоматического обновления приложений. Теперь в случае обновления серверной части, приложение сразу вас оповестит и предложит обновиться.
  • Для зарубежных пользователей страницы приложений переведены на английский язык.
Теперь нет необходимости заходить на веб-версию и предварительно что-то настраивать. Конфигурацию и дальнейшее использование Bukza можно производить, не покидая мобильное приложение.
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