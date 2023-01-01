Вы можете настроить синхронизацию своего телефона на Android с браузером Хром.
Тогда вы сможете кликнуть по номеру телефона в таблице заказов Bukza, чтобы позвонить клиенту.
Вам не нужно будет вручную набирать номер клиента.
Перейдите в настройки вашего телефона и включите синхронизацию.
Затем откройте настройки Chrom и нажмите Включить синхронизацию.
В открывшемся окне нажмите OK.
Затем укажите данные аккаунта, к которому привязан ваш телефон.
Откройте снова настройки Chrom и проверьте, что синхронизация включена.
Теперь в браузере зайдите в ваш аккаунт Bukza и откройте таблицу с заказами.
Кликните по номеру телефона клиента.
Затем выберите устройство, на которое хотите передать номер телефона.
На устройстве номер телефона уже введен.
Вам останется нажать на кнопку вызова.