Звонки на Android

из Bukza

Что это?

Вы можете настроить синхронизацию своего телефона на Android с браузером Хром. Тогда вы сможете кликнуть по номеру телефона в таблице заказов Bukza, чтобы позвонить клиенту. Вам не нужно будет вручную набирать номер клиента.

Как настроить?

Перейдите в настройки вашего телефона и включите синхронизацию.

Затем откройте настройки Chrom и нажмите Включить синхронизацию.

В открывшемся окне нажмите OK. Затем укажите данные аккаунта, к которому привязан ваш телефон.

Откройте снова настройки Chrom и проверьте, что синхронизация включена.

Теперь в браузере зайдите в ваш аккаунт Bukza и откройте таблицу с заказами. Кликните по номеру телефона клиента.

Затем выберите устройство, на которое хотите передать номер телефона.

На устройстве номер телефона уже введен. Вам останется нажать на кнопку вызова.