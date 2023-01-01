Bukza Bukza

Звонки на Android
из Bukza

Что это?

Вы можете настроить синхронизацию своего телефона на Android с браузером Хром. Тогда вы сможете кликнуть по номеру телефона в таблице заказов Bukza, чтобы позвонить клиенту. Вам не нужно будет вручную набирать номер клиента.

Как настроить?

Перейдите в настройки вашего телефона и включите синхронизацию.
Затем откройте настройки Chrom и нажмите Включить синхронизацию.
В открывшемся окне нажмите OK. Затем укажите данные аккаунта, к которому привязан ваш телефон.
Откройте снова настройки Chrom и проверьте, что синхронизация включена.
Теперь в браузере зайдите в ваш аккаунт Bukza и откройте таблицу с заказами. Кликните по номеру телефона клиента.
Затем выберите устройство, на которое хотите передать номер телефона.
На устройстве номер телефона уже введен. Вам останется нажать на кнопку вызова.
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016-2023
Bukza
EN