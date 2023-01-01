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Как быть, если скидки в разное время?

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Если у вас простые разовые скидки без расписания, вы можете создавать их без привязки к календарю ресурса. Подробнее об этом читайте здесь.
Если же скидки регулярные, потребуется использовать правила работы. Допустим у заведения такие расценки:
  • Обычный тариф - 100 руб.
  • Каждый день с 14:00 до 17:00 - 80 руб.
  • Скидка в четверг - 20%, в остальные будни - 10%.
Для начала вам нужно определить, как правильно разбить время календаря на части. Если любой параметр бронирования отличается во времени, нужно создать отдельное правило.
В нашем случае мы разобьем календарь на такие правила работы:
  • Четверг: с 14:00 до 17:00.
  • Четверг.
  • Будни: с 14:00 до 17:00.
  • Будни.
  • Всегда: с 14:00 до 17:00.
  • Всегда.
Правила нужно разместить по приоритетам. Чтобы узкие промежутки перекрывали широкие.
Теперь пробегаем по всем компонентам цены для каждого правила работы. Нужно включить только те скидки, которые действуют на этом интервале. В итоге получится такая конфигурация:
Каждая новая скидка умножает на 2 число правил работы, которые она пересекает. Если мы захотим добавить дополнительную скидку 5% на весь Июль, то нам потребуется продублировать правила. В итоге получатся такие правила:
  • Четверг, Июль: с 14:00 до 17:00.
  • Четверг, Июль.
  • Будни, Июль: с 14:00 до 17:00.
  • Будни, Июль.
  • Всегда, Июль: с 14:00 до 17:00.
  • Всегда, Июль.
  • Четверг: с 14:00 до 17:00.
  • Четверг.
  • Будни: с 14:00 до 17:00.
  • Будни.
  • Всегда: с 14:00 до 17:00.
  • Всегда.
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