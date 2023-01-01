Как быть, если скидки в разное время?

Если у вас простые разовые скидки без расписания, вы можете создавать их без привязки к календарю ресурса.
Подробнее об этом читайте здесь
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Если же скидки регулярные, потребуется использовать правила работы.
Допустим у заведения такие расценки:
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Обычный тариф - 100 руб.
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Каждый день с 14:00 до 17:00 - 80 руб.
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Скидка в четверг - 20%, в остальные будни - 10%.
Для начала вам нужно определить, как правильно разбить время календаря на части.
Если любой параметр бронирования отличается во времени, нужно создать отдельное правило.
В нашем случае мы разобьем календарь на такие правила работы:
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Четверг: с 14:00 до 17:00.
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Четверг.
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Будни: с 14:00 до 17:00.
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Будни.
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Всегда: с 14:00 до 17:00.
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Всегда.
Правила нужно разместить по приоритетам.
Чтобы узкие промежутки перекрывали широкие.
Теперь пробегаем по всем компонентам цены для каждого правила работы.
Нужно включить только те скидки, которые действуют на этом интервале.
В итоге получится такая конфигурация:
Каждая новая скидка умножает на 2 число правил работы, которые она пересекает.
Если мы захотим добавить дополнительную скидку 5% на весь Июль, то нам потребуется продублировать правила.
В итоге получатся такие правила:
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Четверг, Июль: с 14:00 до 17:00.
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Четверг, Июль.
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Будни, Июль: с 14:00 до 17:00.
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Будни, Июль.
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Всегда, Июль: с 14:00 до 17:00.
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Всегда, Июль.
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Четверг: с 14:00 до 17:00.
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Четверг.
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Будни: с 14:00 до 17:00.
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Будни.
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Всегда: с 14:00 до 17:00.
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Всегда.