Как быть, если скидки в разное время?

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Если у вас простые разовые скидки без расписания, вы можете создавать их без привязки к календарю ресурса. Подробнее об этом читайте здесь

Обычный тариф - 100 руб.

Каждый день с 14:00 до 17:00 - 80 руб.

Скидка в четверг - 20%, в остальные будни - 10%. Если же скидки регулярные, потребуется использовать правила работы. Допустим у заведения такие расценки:

Для начала вам нужно определить, как правильно разбить время календаря на части. Если любой параметр бронирования отличается во времени, нужно создать отдельное правило.

Четверг: с 14:00 до 17:00.

Четверг.

Будни: с 14:00 до 17:00.

Будни.

Всегда: с 14:00 до 17:00.

Всегда. Правила нужно разместить по приоритетам. Чтобы узкие промежутки перекрывали широкие. В нашем случае мы разобьем календарь на такие правила работы:Правила нужно разместить по приоритетам. Чтобы узкие промежутки перекрывали широкие.

Теперь пробегаем по всем компонентам цены для каждого правила работы. Нужно включить только те скидки, которые действуют на этом интервале. В итоге получится такая конфигурация: