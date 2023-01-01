Как настроить интеграцию с amoCRM?

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Зайдите в учетную запись Bukza. Затем кликните Шаблоны и интеграции.

Нажмите Создать конфигурацию для amoCRM.

Затем введите домен для подключения аккаунта amoCRM и нажмите Получить конфигурацию. Если ваша CRM находится по адресу https://mydomain.amocrm.ru, то введите «mydomain» в качестве домена.

Откроется окно amoCRM для подтверждения прав. Выберите ваш аккаунт и нажмите Разрешить.

Настройте параметры интеграции

Чтобы не создавать дублирующий контакт, выставьте флаг Найти контакт по полю и выберите поле для поиска. Так вы можете выбрать до трех полей для поиска дублей.

При необходимости создайте контакт и сделку с требуемыми полями, статусом и воронкой. Сделка будет автоматически прикреплена к контакту. Укажите правила переноса полей (подробнее об этом - ниже).

Также вы можете создать примечание к сделке или контакту. В этом примечании будет сводка с данными всего заказа:

Настройка полей для контакта и сделки

Если в amoCRM вы добавили новые поля или обновили значения существующих, то обязательно предварительно нажмите Обновить конфигурацию в Bukza и сохраните обновленные настройки.

Для контакта или сделки нажмите Добавить поле. В открывшемся окне выберите поле Bukza, откуда будут браться данные. Затем выберите поле amoCRM, куда эти данные необходимо перенести.

Значения флагов преобразуется в '+' и '-'.

Для дат можно указать свой формат, например ' dd.MM ' для короткой даты или ' HH:mm ' для времени. Если оставить формат пустым, то будет использоваться формат дат amoCRM:

' yyyy-MM-dd HH:mm:ss '.

' для короткой даты или ' ' для времени. Если оставить формат пустым, то будет использоваться формат дат amoCRM: ' '. Общее число участников равно '0', когда был забронирован тариф за весь ресурс, но число участников самого тарифа равно '1'. Для правильного переноса значений списков и мультисписков их значения должны в точности совпадать со значениями полей в Bukza. Если они не совпадают, то потребуется создать более сложные правила переноса. Об этом читайте далее. Все поля из Bukza преобразуются в строки с некоторыми нюансами:Для правильного переноса значений списков и мультисписков их значения должны в точности совпадать со значениями полей в Bukza. Если они не совпадают, то потребуется создать более сложные правила переноса. Об этом читайте далее.

Как передать значение, если поля не соответствуют друг другу.

Предположим, у вас есть тарифы за весь ресурс: Тариф A, Тариф B, Тариф C. Но в amoCRM выбранный тариф выбирается из списка значений: A, B, C.

В таком случае вам для каждого тарифа потребуется настроить отдельное правило переноса полей. В каждом правиле нужно выставить примерно такие настройки:

Получится такая конфигурация.

Запуск интеграции

Теперь на экране управления заказом появилась возможность отправить заказ в amoCRM.