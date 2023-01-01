Как настроить интеграцию с amoCRM?

Зайдите в учетную запись Bukza.
Затем кликните Шаблоны и интеграции.
Нажмите Создать конфигурацию для amoCRM.
Затем введите домен для подключения аккаунта amoCRM и нажмите Получить конфигурацию.
Если ваша CRM находится по адресу https://mydomain.amocrm.ru, то введите «mydomain» в качестве домена.
Откроется окно amoCRM для подтверждения прав. Выберите ваш аккаунт и нажмите Разрешить.
Чтобы не создавать дублирующий контакт, выставьте флаг Найти контакт по полю и выберите поле для поиска.
Так вы можете выбрать до трех полей для поиска дублей.
При необходимости создайте контакт и сделку с требуемыми полями, статусом и воронкой.
Сделка будет автоматически прикреплена к контакту.
Укажите правила переноса полей (подробнее об этом - ниже).
Также вы можете создать примечание к сделке или контакту.
В этом примечании будет сводка с данными всего заказа:
Если в amoCRM вы добавили новые поля или обновили значения существующих, то обязательно предварительно нажмите Обновить конфигурацию в Bukza и сохраните обновленные настройки.
Для контакта или сделки нажмите Добавить поле.
В открывшемся окне выберите поле Bukza, откуда будут браться данные.
Затем выберите поле amoCRM, куда эти данные необходимо перенести.
Все поля из Bukza преобразуются в строки с некоторыми нюансами:
- Значения флагов преобразуется в '+' и '-'.
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Для дат можно указать свой формат, например 'dd.MM' для короткой даты или 'HH:mm' для времени.
Если оставить формат пустым, то будет использоваться формат дат amoCRM:
'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'.
- Общее число участников равно '0', когда был забронирован тариф за весь ресурс, но число участников самого тарифа равно '1'.
Для правильного переноса значений списков и мультисписков их значения должны в точности совпадать со значениями полей в Bukza.
Если они не совпадают, то потребуется создать более сложные правила переноса. Об этом читайте далее.
Предположим, у вас есть тарифы за весь ресурс: Тариф A, Тариф B, Тариф C.
Но в amoCRM выбранный тариф выбирается из списка значений: A, B, C.
В таком случае вам для каждого тарифа потребуется настроить отдельное правило переноса полей.
В каждом правиле нужно выставить примерно такие настройки:
Получится такая конфигурация.
Теперь на экране управления заказом появилась возможность отправить заказ в amoCRM.
Также вы можете отправлять заказ в amoCRM с помощью кнопки или автоматически при наступлении определенных событий.
Для этого создайте триггер и добавьте в него задачу с действием Отправить заказ в amoCRM
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Подробнее про работу триггеров читайте здесь
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