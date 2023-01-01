Может ли система автоматически передавать данные о заказах на наш API?

Да, вы можете настроить отправку данных о заказах из Bukza на сторонний сервер.
Формат данных вы сможете задать сами с помощью редактора шаблона запроса.
Веб-запрос может отправляться автоматически или нажатием на кнопку.
Чтобы создать шаблон запроса, перейдите на панель управляющего и кликните Шаблоны и интеграции.
Нажмите Создать веб-запрос.
Заполните название, URL адрес и тело для POST запроса.
Вы можете вставлять данные заказа в шаблон тела запроса и URL.
Для этого нажмите Вставить параметр и выберите требуемый параметр заказа.
При этом в шаблон вставится параметр в квадратных скобках.
Также в шаблон тела запроса вы можете вставить всю структуру заказа, например, блок со списком бронирований.
Для этого нажмите Вставить структуру и выберите требуемый формат.
В структуре могут использоваться следующие блоки:
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[bukza_reservations_start]...[bukza_reservations_end] — блок списка бронирований.
Если в заказе несколько бронирований, то для каждого из них будет вставлен и заполнен шаблон этого блока.
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[bukza_reservations_comma] — это запятая в списке бронирований. Этот блок будет заменен на запятую для всех бронирований кроме последнего.
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[bukza_invoice_items_start]...[bukza_invoice_items_end] — аналогичный блок списка элементов счета внутри бронирования.
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[bukza_invoice_items_name] — название элемента счета.
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[bukza_invoice_items_quantity] — количество элемента счета.
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[bukza_invoice_items_price] — цена элемента счета.
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[bukza_invoice_items_total] — сумма элемента счета.
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[bukza_invoice_items_deposit] — предоплата элемента счета.
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[bukza_invoice_items_comma] — это запятая в списке элементов счета. Этот блок будет заменен на запятую для всех элементов счета кроме последнего.
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[bukza_fields_start]...[bukza_fields_end] — блок списка полей внутри бронирования.
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[bukza_fields_name] — название поля.
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[bukza_fields_value] — значение поля.
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[bukza_fields_comma] — это запятая в списке полей. Этот блок будет заменен на запятую для всех полей кроме последнего.
Если в заказе несколько бронирований, то вы можете отправлять отдельно по одному запросу для каждого бронирования в заказе.
В этом случае создавать блок для списка бронирований не нужно.
Следует использовать структуру для одного бронирования.
Созданный веб-запрос теперь можно отправить из формы заказа на вкладке Управление.
Также вы можете отправлять веб-запрос с помощью кнопки или автоматически при наступлении определенных событий.
Для этого создайте триггер и добавьте в него задачу с действием Отправить веб-запрос
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Подробнее про работу триггеров читайте здесь
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