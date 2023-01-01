Может ли система автоматически передавать данные о заказах на наш API?

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Да, вы можете настроить отправку данных о заказах из Bukza на сторонний сервер.

Формат данных вы сможете задать сами с помощью редактора шаблона запроса. Веб-запрос может отправляться автоматически или нажатием на кнопку.

Чтобы создать шаблон запроса, перейдите на панель управляющего и кликните Шаблоны и интеграции.

Нажмите Создать веб-запрос.

Заполните название, URL адрес и тело для POST запроса.

Вы можете вставлять данные заказа в шаблон тела запроса и URL. Для этого нажмите Вставить параметр и выберите требуемый параметр заказа. При этом в шаблон вставится параметр в квадратных скобках.

Также в шаблон тела запроса вы можете вставить всю структуру заказа, например, блок со списком бронирований. Для этого нажмите Вставить структуру и выберите требуемый формат.

[bukza_reservations_start]...[bukza_reservations_end] — блок списка бронирований. Если в заказе несколько бронирований, то для каждого из них будет вставлен и заполнен шаблон этого блока.

[bukza_reservations_comma] — это запятая в списке бронирований. Этот блок будет заменен на запятую для всех бронирований кроме последнего.

[bukza_invoice_items_start]...[bukza_invoice_items_end] — аналогичный блок списка элементов счета внутри бронирования.

[bukza_invoice_items_name] — название элемента счета.

[bukza_invoice_items_quantity] — количество элемента счета.

[bukza_invoice_items_price] — цена элемента счета.

[bukza_invoice_items_total] — сумма элемента счета.

[bukza_invoice_items_deposit] — предоплата элемента счета.

[bukza_invoice_items_comma] — это запятая в списке элементов счета. Этот блок будет заменен на запятую для всех элементов счета кроме последнего.

[bukza_fields_start]...[bukza_fields_end] — блок списка полей внутри бронирования.

[bukza_fields_name] — название поля.

[bukza_fields_value] — значение поля.

[bukza_fields_comma] — это запятая в списке полей. Этот блок будет заменен на запятую для всех полей кроме последнего. В структуре могут использоваться следующие блоки:

Если в заказе несколько бронирований, то вы можете отправлять отдельно по одному запросу для каждого бронирования в заказе. В этом случае создавать блок для списка бронирований не нужно. Следует использовать структуру для одного бронирования.

Созданный веб-запрос теперь можно отправить из формы заказа на вкладке Управление.