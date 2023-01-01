Как настроить интеграцию с Битрикс24?

Зайдите в учетную запись Bukza.
Перейдите на панель управления и кликните Шаблоны и интеграции.
Затем кликните Создать конфигурацию для Bitrix24.
Заполните данные для подключения аккаунта Битрикс24 и нажмите Получить конфигурацию.
В Битрикс24 откройте раздел Приложения и нажмите Добавить приложение.
Выберите Другое.
Далее выберите Входящий вебхук.
В разделе Настройка прав кликните Выбрать.
Выберите CRM и сохраните.
После этого скопируйте вебхук для вызова REST API.
Чтобы не создавать дублирующий контакт, выставьте флаг Искать дубли по номеру телефона или Искать дубли по e-mail или оба сразу.
Среди контактов и компаний сначала идет поиск по телефону, затем по e-mail.
Если контакт или компания найдены, то они привязываются к лиду.
Все требуемые поля добавляйте только к лиду.
Если вы работаете в простом режиме CRM, то созданный лид автоматически создаст сделку и контакт.
Укажите правила переноса полей (подробнее об этом — ниже).
Откройте настройки.
Перейдите на вкладку Настройки форм и отчетов и откройте Пользовательские поля.
В открывшемся окне в Лид добавьте требуемые поля.
Также вы можете добавить комментарий с данными о заказе.
В комментарии будет сводка с данными всего заказа:
Если в Битрикс24 вы добавили новые поля или обновили значения существующих, то обязательно предварительно нажмите Обновить конфигурацию в Bukza и сохраните настройки.
Для создания лида с требуемыми полями нажмите Добавить поле.
В открывшемся окне выберите поле Bukza, откуда будут браться данные.
Затем выберите поле Битрикс24, куда эти данные необходимо перенести.
Все поля из Bukza преобразуются в строки с некоторыми нюансами:
- Значения флагов преобразуется в '+' и '-'.
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Для дат можно указать свой формат, например 'dd.MM' для короткой даты или 'HH:mm' для времени.
Если оставить формат пустым, то будет использоваться формат дат Битрикс24:
'yyyy-MM-dd HH:mm:ss'.
В Bukza выбирайте поля Начало UTC и Окончание UTC.
- Общее число участников равно '0', когда был забронирован тариф за весь ресурс, но число участников самого тарифа равно '1'.
Для правильного переноса значений списков и множественных списков их значения должны в точности совпадать со значениями полей в Bukza.
Если они не совпадают, то потребуется создать более сложные правила переноса. Об этом читайте далее.
Предположим, у вас есть тарифы за весь ресурс: Тариф A, Тариф B, Тариф C.
Но в Битрикс24 выбранный тариф выбирается из списка значений: A, B, C.
В таком случае вам для каждого тарифа потребуется настроить отдельное правило переноса полей.
В каждом правиле нужно выставить примерно такие настройки:
Получится такая конфигурация.
Теперь на экране управления заказом появилась возможность отправить заказ в Битрикс24.
Также вы можете отправлять заказ в Битрикс24 с помощью кнопки или автоматически при наступлении определенных событий.
Для этого создайте триггер и добавьте в него задачу с действием Отправить заказ в Bitrix24
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Подробнее про работу триггеров читайте здесь
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