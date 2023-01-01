Как настроить интеграцию с Битрикс24?

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Зайдите в учетную запись Bukza. Перейдите на панель управления и кликните Шаблоны и интеграции.

Затем кликните Создать конфигурацию для Bitrix24. Заполните данные для подключения аккаунта Битрикс24 и нажмите Получить конфигурацию.

Где взять данные для подключения?

В Битрикс24 откройте раздел Приложения и нажмите Добавить приложение.

Выберите Другое.

Далее выберите Входящий вебхук.

В разделе Настройка прав кликните Выбрать.

Выберите CRM и сохраните.

После этого скопируйте вебхук для вызова REST API.

Настройте параметры интеграции

Чтобы не создавать дублирующий контакт, выставьте флаг Искать дубли по номеру телефона или Искать дубли по e-mail или оба сразу. Среди контактов и компаний сначала идет поиск по телефону, затем по e-mail. Если контакт или компания найдены, то они привязываются к лиду.

Все требуемые поля добавляйте только к лиду. Если вы работаете в простом режиме CRM, то созданный лид автоматически создаст сделку и контакт. Укажите правила переноса полей (подробнее об этом — ниже).

Как добавить поля в лид в Битрикс24?

Откройте настройки.

Перейдите на вкладку Настройки форм и отчетов и откройте Пользовательские поля.

В открывшемся окне в Лид добавьте требуемые поля.

Также вы можете добавить комментарий с данными о заказе. В комментарии будет сводка с данными всего заказа:

Настройка полей для лида

Если в Битрикс24 вы добавили новые поля или обновили значения существующих, то обязательно предварительно нажмите Обновить конфигурацию в Bukza и сохраните настройки.

Для создания лида с требуемыми полями нажмите Добавить поле. В открывшемся окне выберите поле Bukza, откуда будут браться данные. Затем выберите поле Битрикс24, куда эти данные необходимо перенести.

Значения флагов преобразуется в '+' и '-'.

Для дат можно указать свой формат, например ' dd.MM ' для короткой даты или ' HH:mm ' для времени. Если оставить формат пустым, то будет использоваться формат дат Битрикс24:

' yyyy-MM-dd HH:mm:ss '. В Bukza выбирайте поля Начало UTC и Окончание UTC .

' для короткой даты или ' ' для времени. Если оставить формат пустым, то будет использоваться формат дат Битрикс24: ' '. В Bukza выбирайте поля и . Общее число участников равно '0', когда был забронирован тариф за весь ресурс, но число участников самого тарифа равно '1'. Для правильного переноса значений списков и множественных списков их значения должны в точности совпадать со значениями полей в Bukza. Если они не совпадают, то потребуется создать более сложные правила переноса. Об этом читайте далее. Все поля из Bukza преобразуются в строки с некоторыми нюансами:Для правильного переноса значений списков и множественных списков их значения должны в точности совпадать со значениями полей в Bukza. Если они не совпадают, то потребуется создать более сложные правила переноса. Об этом читайте далее.

Как передать значение, если поля не соответствуют друг другу.

Предположим, у вас есть тарифы за весь ресурс: Тариф A, Тариф B, Тариф C. Но в Битрикс24 выбранный тариф выбирается из списка значений: A, B, C.

В таком случае вам для каждого тарифа потребуется настроить отдельное правило переноса полей. В каждом правиле нужно выставить примерно такие настройки:

Получится такая конфигурация.

Запуск интеграции

Теперь на экране управления заказом появилась возможность отправить заказ в Битрикс24.