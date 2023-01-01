Как мне посмотреть сколько клиенту осталось доплатить при посещении?

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Чтобы узнать остаток платежа нужно открыть заказ и посмотреть Баланс.

Положительный баланс отображен черным цветом. Это означает, что клиент переплатил эту сумму.

Отрицательный баланс отображен красным цветом. Это означает, что клиенту нужно доплатить эту сумму.

Нулевой баланс отображен тоже черным цветом. Он показывает, что клиент полностью оплатил услуги.

Информацию об оплате вы можете также посмотреть на вкладке Платежи.