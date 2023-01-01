Клиент попросил отменить один из двух заказов и перенести предоплаченные средства из первого заказа во второй. Как это правильно сделать?

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Платежи посмотрите сумму оплаты. Скопируйте номер заказа. Откройте заказ, который нужно отменить. Отмените его. Как менять статусы заказа смотрите здесь . На вкладкепосмотрите сумму оплаты. Скопируйте номер заказа.

Теперь откройте заказ, в который нужно внести денежные средства.

Перейдите на вкладку Управление.

Выставьте флаг Принять оплату и укажите сумму платежа.

Вариант оплаты укажите - Используя средства из другого заказа.

Вставьте номер отмененного заказа.

Нажмите Выполнить.

После этого баланс уменьшился. А на вкладке Платежи отображается информация об оплате.