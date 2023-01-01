Клиент попросил отменить один из двух заказов и перенести предоплаченные средства из первого заказа во второй. Как это правильно сделать?

Откройте заказ, который нужно отменить.
Отмените его.
Как менять статусы заказа смотрите здесь
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На вкладке Платежи
посмотрите сумму оплаты.
Скопируйте номер заказа.
Теперь откройте заказ, в который нужно внести денежные средства.
Перейдите на вкладку Управление.
Выставьте флаг Принять оплату и укажите сумму платежа.
Вариант оплаты укажите - Используя средства из другого заказа.
Вставьте номер отмененного заказа.
Нажмите Выполнить.
После этого баланс уменьшился.
А на вкладке Платежи отображается информация об оплате.