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Как отправлять СМС оповещения?

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Настроить СМС-оповещения можно с помощью веб-запросов и сервисов, которые осуществляют отправку сообщений.
Чтобы создать веб-запрос, перейдите на панель управления и откройте Шаблоны и интеграции.
В открывшемся окне нажмите Создать веб-запрос.
На форме настройки укажите параметры:
  • Название - это название для вашего удобства. Клиенты его не увидят.
  • URL запроса. Его нужно взять на сайте сервиса, который вы выбрали для отправки сообщений.
Для примера мы воспользуемся сервисом SMSЦентр. Для отправки SMS необходимо ввести URL формата: https://smsc.ru/sys/send.php?login=mysmscuser&psw=12345&phones=[bukza_phone]&mes=NOMER%20ZAKAZA%20[bukza_order_number].
После вставки адреса выполните действия:
  • Замените mysmscuser и 12345 на ваши логин и пароль в SMSЦентр.
  • В параметрах message укажите нужный текст сообщения латинскими буквами. Вместо пробелов используйте %20. Также вы можете вставлять в сообщение данные из заказа. Для этого используйте кнопку Вставить параметр. Если вы хотите использовать кириллицу, то каждый блок текста (кроме параметров в квадратных скобках) следует закодировать с помощью функции Urlencoder в кодировке windows-1251.
Теперь вы можете отправить смс с формы заказа. Для этого перейдите на вкладку Управление.
Если вы хотите отправлять смс автоматически или по клику на кнопку, создайте для этого триггер. В триггер добавьте задачу с действием — Отправить веб-запрос. Для создания триггера воспользуйтесь инструкцией.
Для отправки оповещения о новом заказе администратору укажите вместо параметра [bukza_phone] номер телефона администратора.
В сервисе SMSцентр все отправляемые сообщения проверяются с помощью автоматических фильтров. Сообщения, содержащие цифры, могут получить статус «Запрещено». В этом случае вам нужно отправлять сообщения от своего имени отправителя. Или добавить в текст название организации, чтобы абонент знал от кого смс.
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