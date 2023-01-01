Как отправлять СМС оповещения?

Настроить СМС-оповещения можно с помощью веб-запросов и сервисов, которые осуществляют отправку сообщений.
Чтобы создать веб-запрос, перейдите на панель управления и откройте Шаблоны и интеграции.
В открывшемся окне нажмите Создать веб-запрос.
На форме настройки укажите параметры:
- Название - это название для вашего удобства.
Клиенты его не увидят.
- URL запроса.
Его нужно взять на сайте сервиса, который вы выбрали для отправки сообщений.
Для примера мы воспользуемся сервисом SMSЦентр
.
Для отправки SMS необходимо ввести URL формата:
https://smsc.ru/sys/send.php?login=mysmscuser&psw=12345&phones=[bukza_phone]&mes=NOMER%20ZAKAZA%20[bukza_order_number]
.
После вставки адреса выполните действия:
- Замените mysmscuser и 12345 на ваши логин и пароль в SMSЦентр.
-
В параметрах message укажите нужный текст сообщения латинскими буквами. Вместо пробелов используйте %20.
Также вы можете вставлять в сообщение данные из заказа. Для этого используйте кнопку Вставить параметр.
Если вы хотите использовать кириллицу, то каждый блок текста (кроме параметров в квадратных скобках) следует закодировать с помощью функции Urlencoder в кодировке windows-1251.
Теперь вы можете отправить смс с формы заказа.
Для этого перейдите на вкладку Управление.
Если вы хотите отправлять смс автоматически или по клику на кнопку, создайте для этого триггер.
В триггер добавьте задачу с действием — Отправить веб-запрос
.
Для создания триггера воспользуйтесь инструкцией
.
Для отправки оповещения о новом заказе администратору укажите вместо параметра [bukza_phone] номер телефона администратора.
В сервисе SMSцентр все отправляемые сообщения проверяются с помощью автоматических фильтров.
Сообщения, содержащие цифры, могут получить статус «Запрещено».
В этом случае вам нужно отправлять сообщения от своего имени отправителя.
Или добавить в текст название организации, чтобы абонент знал от кого смс.