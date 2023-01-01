Что делать, если я принимаю предоплату от клиента на карту?

Установите прием предоплаты другими способами.
Для этого откройте Параметры.
Перейдите на вкладку Настройки оплаты.
Выполните действия:
1. Укажите размер предоплаты.
2. Выставьте флаг Принимать другие способы оплаты.
3. Ниже укажите условия для оплаты: номер карты, какое время дается на оплату и т.п.
Эти условия будут показаны в корзине заказа клиента.
4. Номер карты также напишите в сообщении на экране после совершения заказа, оплаченного другими способами.
Тогда номер карты будет показан после завершения заказа.
5. Сохраните.
Все поступившие заказы находятся в статусе «Ожидает».
Их нужно обрабатывать вручную.
Если оплата поступила - подтверждать, если не поступила - отменять.
Вы также можете установить авто-подтверждение таких заказов.
Тогда заказы будут поступать в статусе «Подтверждено».
Потребуется только отменять заказы, которые не оплатили вовремя.
Для такого поведения создайте триггер, который запускается, Когда получен заказ от клиента.
Добавьте в триггер задачу — Изменить статус на «Подтверждено».
Также в задачу можно добавить отправку письма с подтверждением клиенту.
Или наоборот можете установить авто-отмену ожидающих заказов.
Здесь потребуется подтверждать заказы, которые оплатили вовремя.
Неоплаченные вовремя заказы через указанное время получат статус «Отменено».
Для настройки такого поведения используйте инструкцию
.
Посмотрите пример в действии. Для этого создайте заказ и завершите его.