Что делать, если я принимаю предоплату от клиента на карту?

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Установите прием предоплаты другими способами. Для этого откройте Параметры. Перейдите на вкладку Настройки оплаты.

Выполните действия:

1. Укажите размер предоплаты.

2. Выставьте флаг Принимать другие способы оплаты.

3. Ниже укажите условия для оплаты: номер карты, какое время дается на оплату и т.п. Эти условия будут показаны в корзине заказа клиента.

4. Номер карты также напишите в сообщении на экране после совершения заказа, оплаченного другими способами. Тогда номер карты будет показан после завершения заказа.

5. Сохраните.

Все поступившие заказы находятся в статусе «Ожидает». Их нужно обрабатывать вручную. Если оплата поступила - подтверждать, если не поступила - отменять.

Вы также можете установить авто-подтверждение таких заказов. Тогда заказы будут поступать в статусе «Подтверждено». Потребуется только отменять заказы, которые не оплатили вовремя. Для такого поведения создайте триггер, который запускается, Когда получен заказ от клиента. Добавьте в триггер задачу — Изменить статус на «Подтверждено». Также в задачу можно добавить отправку письма с подтверждением клиенту.

Или наоборот можете установить авто-отмену ожидающих заказов. Здесь потребуется подтверждать заказы, которые оплатили вовремя. Неоплаченные вовремя заказы через указанное время получат статус «Отменено». Для настройки такого поведения используйте инструкцию

Посмотрите пример в действии. Для этого создайте заказ и завершите его.