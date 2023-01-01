Как быть с 54-ФЗ и онлайн-кассами?

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Для печати чеков вы можете использовать один и нескольких вариантов. Вы можете воспользоваться сервисом аренды онлайн-касс. Либо купить свою онлайн-кассу и присоединить ее к компьютеру с выходом в Интернет. Наш сервис поддерживает разные пути решения этого вопроса.

Вариант 1. Связь Bukza с сервисом касс

Клиент оплачивает через виджет Bukza с формы PayAnyWay. Платеж уходит в PayAnyWay. При непосредственном снятии средств с карты PayAnyWay передает информацию о платеже на kassa.payanyway.ru. kassa.payanyway.ru запрашивает у Bukza данные для печати чека и отправляет их в ваш сервис онлайн-касс. Сервис онлайн-касс печатает чек и отправляет данные в ОФД. ОФД отправляет чек клиенту. Настройку интеграции с вашим сервисом печати чеков производим мы сами. Формат чека мы согласуем с вами. Схема работы получается следующая:

Вариант 2. Связь Bukza и вашей кассы

При приеме платежа наш сервис может сам передать информацию на ваш кассовый аппарат. Мы реализовали для этого очередь чеков. Она накапливается на нашем сервере.

На вашей стороне должен быть компьютер с подключенной к нему кассой. Он будет периодически опрашивать наш сервер на наличие новых чеков. Если чеки появились, он получит их и отправит на кассу.

На вашем компьютере должна работать программа для приема и отправки чеков на кассу. Вы можете реализовать ее сами, используя API своей кассы. Но мы бы рекомендовали использовать программу ККМ-Сервер.

Вы можете скачать ККМ-Сервер с официального сайта , установить и проверить работу. Если вас все устроит, потребуется приобрести лицензию стоимостью 1500 рублей на год или 3000 рублей навсегда.

После установки вам потребуется наладить связь ККМ-Сервера с вашей кассой и включить опрос нашего сервера. Эта функция поддерживается ККМ-Сервером.

АТОЛ : АТОЛ-1Ф, АТОЛ-11Ф, АТОЛ-15Ф, АТОЛ-20Ф, АТОЛ-22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ-25Ф, АТОЛ-27Ф, АТОЛ-30Ф, АТОЛ-50Ф, Атол-52Ф, АТОЛ-55Ф, АТОЛ-77Ф, FPrint-190АК.

: АТОЛ-1Ф, АТОЛ-11Ф, АТОЛ-15Ф, АТОЛ-20Ф, АТОЛ-22Ф/FPrint-22ПТК, АТОЛ-25Ф, АТОЛ-27Ф, АТОЛ-30Ф, АТОЛ-50Ф, Атол-52Ф, АТОЛ-55Ф, АТОЛ-77Ф, FPrint-190АК. ШТРИХ-М : ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-ON-LINE, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, РИТЕЙЛ-01Ф, РИТЕЙЛ-02Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф.

: ШТРИХ-М-01Ф, ШТРИХ-ON-LINE, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-02Ф, ШТРИХ-М-02-Ф, ШТРИХ-МИНИ-02Ф, ШТРИХ-ФР-02Ф, ШТРИХ-МИНИ-01Ф, РИТЕЙЛ-01Ф, РИТЕЙЛ-02Ф, ШТРИХ-ФР-01Ф. Эвотор : Эвотор-5, Эвотор-5i, Эвотор-7.2, Эвотор-7.3, Эвотор-10.

: Эвотор-5, Эвотор-5i, Эвотор-7.2, Эвотор-7.3, Эвотор-10. СтарРус : РП-Система 1ФА, РП-Система 1ФС, Кассир 57Ф, Кассир 80Ф.

: РП-Система 1ФА, РП-Система 1ФС, Кассир 57Ф, Кассир 80Ф. RR-Electro : РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-04Ф.

: РР-01Ф, РР-02Ф, РР-03Ф, РР-04Ф. Paykiosk.ru : Pay VKP-80К-ФА, PayOnline-01-ФА.

: Pay VKP-80К-ФА, PayOnline-01-ФА. Dreamkas (Viki Print) : Viki-Print-57Ф, Viki-Print-57+Ф, Viki-Print-80+Ф.

: Viki-Print-57Ф, Viki-Print-57+Ф, Viki-Print-80+Ф. Crystals (Pirit) : Pirit-1Ф, Pirit-2Ф, Pirit-2СФ.

: Pirit-1Ф, Pirit-2Ф, Pirit-2СФ. Искра : ПРИМ 06-Ф, ПРИМ 08-Ф, ПРИМ 88-Ф, ПРИМ 07-Ф.

: ПРИМ 06-Ф, ПРИМ 08-Ф, ПРИМ 88-Ф, ПРИМ 07-Ф. Micro-Pay : MicroPay-ФС.

: MicroPay-ФС. КИТ (КАСБИ): КИТ Онлайн-Ф, Терминал-ФА. ККМ-Сервер поддерживает следующие модели онлайн-касс:

Клиент оплачивает через виджет Bukza с формы PayAnyWay. PayAnyWay получает средства и уведомляет об этом Bukza. Bukza создает новую команду на отправку чека и добавляет в очередь. ККМ Сервер, опросив сервис Bukza, получает команду и отправляет чек на вашу кассу. Онлайн-касса отправляет чек в ОФД. ОФД отправляет чек клиенту. Схема работы получается следующая:

Формат чека

Вы можете задать одну фиксированную товарную позицию для всего чека либо передавать элементы счета в чек. При этом будут использоваться только элементы счета с положительным значением предоплаты. Если используется компоненты цены с отрицательным значением предоплаты, то мы рассчитываем общую скидку в процентах и применяем ее ко всем позициям в чеке. Для каждого элемента счета вы можете задать свои параметры товарной позиции в зависимости от названия элемента счета.

Работа с онлайн-кассами, как и сам прием платежей онлайн, доступна на тарифе Бизнес. Для подключения этой функции напишите нам на support@bukza.com , и мы включим вам возможность отправки чеков.

Вариант 3. Самостоятельная интеграция

Вы можете при создании заказа клиентом отправлять веб-запрос со всеми данными заказа на свой сервер. В своем обработчике веб-запроса вы можете отправить данные чека в ваш сервис онлайн-касс.

Вариант 4. Ручная обработка чеков

Если вы не хотите заниматься автоматизацией, вы можете вручную регистрировать чеки на своей кассе. Например, в конце дня экспортировать заказы в Excel и передавать в свою кассу. Стоит учесть, что отправка чеков с большой задержкой может трактоваться налоговой, как нарушение 54-ФЗ.