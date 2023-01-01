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Почему при оформлении бронирования всплывает ошибка «Выбранное время недоступно»?
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Это означает, что в вашем ресурсе не настроено ни одного тарифа.
Чтобы исправить это, добавьте в ресурс хотя бы один тариф.
Какие бывают тарифы смотрите
здесь
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