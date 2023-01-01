Я хочу сам проверять каждый заказ до блокировки времени на календаре. Как работать?

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Откройте Параметры. На вкладке Настройки оплаты введите Сообщение на экране после совершения бесплатного заказа. Например: «Ваш заказ ожидает подтверждения. Дождитесь звонка оператора.»

Затем вернитесь на панель управления и откройте секцию Статусы. Создайте новый статус заказа. Введите название, например, «Заявка». Выберите цвета статуса. Флаг Блокирует время выставлять не нужно. Сохраните статус.

Все новые заказы должны сразу получать статус «Заявка». Для этого он должен быть первым в списке статусов. Нажмите кнопку Изменить порядок и переместите статус «Заявка» в самый верх. Нажмите Сохранить

В результате при создании заказа клиентом, время на календаре будет свободным. После этого вы сможете самостоятельно перейти в заказ и выставить статус «Подтверждено», чтобы занять время на календаре.