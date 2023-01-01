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Как администратору вносить в бронирования дополнительные товары или отметки, которые не видны клиентам?

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Добавьте поле нужного типа. Как добавлять поля и чем они отличаются, смотрите здесь.
На форме настройки поля выставьте флаг Показывать только управляющему.
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