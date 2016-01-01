Как работать с большим количеством ресурсов?

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Определите насколько ваши ресурсы похожи. При необходимости разбейте ресурсы на категории. Создайте по одному ресурсу каждой категории. Затем используйте копирование ресурса для создания остальных экземпляров.

Для каждой категории создайте группу ресурсов и добавьте туда ресурсы. В рамках одной категории всегда используйте одинаковые имена для элементов конфигурации: правил работы, тарифов, полей, компонентов цены и реакций. Если для каждого ресурса требуется вывести разное название тарифа или, например, правила работы, то используйте настройку Показывать клиентам другой заголовок, не изменяя имя самого элемента.

При массовом обновлении ресурсов одной категории используйте функцию переноса конфигурации , используя соответствующую группу ресурсов.