Bukza Bukza
arrow_back_iosВопросы
help

Могу ли я предлагать забронировать дополнительные ресурсы только после бронирования основного ресурса?

check_circle
Откройте панель управления и нажмите на Ресурсы и виджеты. Создайте группу ресурсов.
Добавьте в нее дополнительные ресурсы, которые желаете предлагать при бронировании основного ресурса.
Откройте виджет и перейдите на панель Содержимое. Так укажите, что кнопка «Добавить еще в заказ» открывает созданную вами группу. Сохраните.
Добавьте информацию на форму бронирования и заказа о дополнительных услугах. Как это сделать смотрите здесь.
Вы также можете поменять кнопку Добавить еще в заказ на свой текст. Так клиентам будет понятно какие еще услуги можно забронировать дополнительно. Как это сделать смотрите здесь.
Посмотрите пример в действии:
Не нашли ответа на ваш вопрос?
Задайте его нам на
mail_outline support@bukza.com
Контакты Справка Идеи Правила Приватность
© 2016-2023
Bukza
EN