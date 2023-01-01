Могу ли я предлагать забронировать дополнительные ресурсы только после бронирования основного ресурса?

Откройте панель управления и нажмите на Ресурсы и виджеты.
Создайте группу ресурсов.
Добавьте в нее дополнительные ресурсы, которые желаете предлагать при бронировании основного ресурса.
Откройте виджет и перейдите на панель Содержимое.
Так укажите, что кнопка «Добавить еще в заказ» открывает созданную вами группу.
Сохраните.
Добавьте информацию на форму бронирования и заказа о дополнительных услугах.
Как это сделать смотрите здесь
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Вы также можете поменять кнопку Добавить еще в заказ
на свой текст.
Так клиентам будет понятно какие еще услуги можно забронировать дополнительно.
Как это сделать смотрите здесь
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Посмотрите пример в действии: