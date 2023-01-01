Могу ли я предлагать забронировать дополнительные ресурсы только после бронирования основного ресурса?

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Откройте панель управления и нажмите на Ресурсы и виджеты. Создайте группу ресурсов.

Добавьте в нее дополнительные ресурсы, которые желаете предлагать при бронировании основного ресурса.

Откройте виджет и перейдите на панель Содержимое. Так укажите, что кнопка «Добавить еще в заказ» открывает созданную вами группу. Сохраните.

Добавьте информацию на форму бронирования и заказа о дополнительных услугах. Как это сделать смотрите здесь

Добавить еще в заказ на свой текст. Так клиентам будет понятно какие еще услуги можно забронировать дополнительно. Как это сделать смотрите Вы также можете поменять кнопкуна свой текст. Так клиентам будет понятно какие еще услуги можно забронировать дополнительно. Как это сделать смотрите здесь

Посмотрите пример в действии: