Перенос конфигурации

ресурса

Что нового?

В новой версии мы добавили возможность массового обновления настроек ресурсов и ряд других функций.

Перенос конфигурации

В настройках ресурса появилась кнопка для переноса конфигурации из одного ресурса в другие. С ее помощью можно настроить только один ресурс и затем быстро перенести изменения в сотни других ресурсов. Таким образом можно создавать, удалять и обновлять любые элементы конфигурации и их порядок. Также доступно частичное обновление настроек, где вы сами выбираете, какие настройки обновить, а какие оставить без изменений. Подробнее про перенос конфигурации читайте здесь

Эти функции могут упростить работу пользователям с большим количеством ресурсов при соблюдении некоторых рекомендаций

iCalendar формат для календарей

Календарь правила работы теперь можно настроить в удобном вам календарном приложении и экспортировать в Bukza через .ics файл.

Подробнее про эту функцию читайте здесь

Дни года

В настройках повторений по дням года появились надписи с датами. Теперь проще будет настроить, например, календарь праздников.

Заголовки полей

Теперь, как и у других элементов конфигурации, у полей появилась возможность указать свой заголовок для клиентов.

Выход со всех устройств

Раньше при смене пароля требовалось некоторое время, чтобы закончились все сессии аккаунта, и потребовался повторный вход с новым паролем. В новой версии при смене пароля происходит мгновенный выход со всех устройств этого аккаунта или сотрудника.

Жест и кнопка назад на Android

В новой версии Android приложения мы реализовали корректную обработку стандартного возвращения назад с помощью жеста или кнопки. Для работы этой функции потребуется обновить версию в Google Play Store.