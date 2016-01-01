В новой версии мы добавили возможность массового обновления настроек ресурсов и ряд других функций.
В настройках ресурса появилась кнопка для переноса конфигурации из одного ресурса в другие.
С ее помощью можно настроить только один ресурс и затем быстро перенести изменения в сотни других ресурсов.
Таким образом можно создавать, удалять и обновлять любые элементы конфигурации и их порядок.
Также доступно частичное обновление настроек, где вы сами выбираете, какие настройки обновить, а какие оставить без изменений.
Подробнее про перенос конфигурации читайте здесь
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Эти функции могут упростить работу пользователям с большим количеством ресурсов при соблюдении некоторых рекомендаций
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Календарь правила работы теперь можно настроить в удобном вам календарном приложении и экспортировать в Bukza через .ics файл.
Подробнее про эту функцию читайте здесь
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В настройках повторений по дням года появились надписи с датами.
Теперь проще будет настроить, например, календарь праздников.
Теперь, как и у других элементов конфигурации, у полей появилась возможность указать свой заголовок для клиентов.
Раньше при смене пароля требовалось некоторое время, чтобы закончились все сессии аккаунта, и потребовался повторный вход с новым паролем.
В новой версии при смене пароля происходит мгновенный выход со всех устройств этого аккаунта или сотрудника.
В новой версии Android приложения мы реализовали корректную обработку стандартного возвращения назад с помощью жеста или кнопки.
Для работы этой функции потребуется обновить версию в Google Play Store.