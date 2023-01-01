Как установить виджет на сайт?

Инструкции для популярных конструкторов сайтов:
Инструкция для других систем управления сайтом:
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Откройте настройки виджета и кликните Код виждета.
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Выставьте параметр Как показывать виджет? равным В месте установки кода сразу.
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Нажмите кнопку Скопировать под кодом виджета.
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Перейдите в свою панель управления сайтом и откройте страницу, где желаете разместить виджет.
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Вставьте новый блок для кода виджета. Обычно этот блок содержит «HTML» в своем названии.
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Вставьте в созданный блок скопированный ранее код.
Сохраните изменения.
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Убедитесь, что виджет появился на сайте.
Если нет, то похоже ваша система не поддерживает выполнение сторонних скриптов.
В этом случае воспользуйтесь инструкцией ниже для прямой вставки фрейма с виджетом.
Инструкция для отображения виджета в попапе или на панели справа:
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Сначала разместите виджет в самом корневом блоке страницы, следуя инструкции выше.
Убедитесь, что виджет появляется в месте установки кода.
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Выставьте параметр Как показывать виджет? в нужное вам значение.
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Появится блок Код кнопки для показа виджета. Нажмите Скопировать ссылку кнопки.
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Перейдите в свою панель управления сайтом и откройте страницу, где желаете разместить кнопку для отображения виджета.
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Вставьте новый блок для кнопки.
Перейдите в настройки этой кнопки.
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В настройках должен быть параметр «Ссылка» или «URL».
Вставьте туда скопированную ранее ссылку.
Сохраните изменения.
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Убедитесь, что виджет появляется при клике по кнопке.
Вы можете вместо кода виджета вставить блок iframe с содержимым виджета:
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Перейдите в свою панель управления сайтом и откройте страницу, где желаете разместить виджет.
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Вставьте новый HTML-блок для фрейма с виджетом.
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Вставьте в созданный блок следующий код:
<iframe src="ПРЯМАЯ_ССЫЛКА_НА_ВИДЖЕТ" style="width:100%;border:none;height:1000px"></iframe>
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Затем перейдите в настройки виджета в Bukza и кликните Код виждета.
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Скопируйте прямую ссылку на виджет.
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Вернитесь в редактирование блока кода на вашем сайте и вставьте в него скопированную ссылку вместо текста ПРЯМАЯ_ССЫЛКА_НА_ВИДЖЕТ.
При необходимости измените высоту 1000px на нужную вам.
Сохраните изменения.
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Убедитесь, что виджет появился на сайте.
Если не удалось установить виджет на сайт, напишите на support@bukza.com
.
Мы постараемся помочь.