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Как установить виджет на сайт?

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Инструкции для популярных конструкторов сайтов:

Другие системы

Инструкция для других систем управления сайтом:
  1. Откройте настройки виджета и кликните Код виждета.
  2. Выставьте параметр Как показывать виджет? равным В месте установки кода сразу.
  3. Нажмите кнопку Скопировать под кодом виджета.
  4. Перейдите в свою панель управления сайтом и откройте страницу, где желаете разместить виджет.
  5. Вставьте новый блок для кода виджета. Обычно этот блок содержит «HTML» в своем названии.
  6. Вставьте в созданный блок скопированный ранее код. Сохраните изменения.
  7. Убедитесь, что виджет появился на сайте. Если нет, то похоже ваша система не поддерживает выполнение сторонних скриптов. В этом случае воспользуйтесь инструкцией ниже для прямой вставки фрейма с виджетом.

Всплывающий виджет по клику

Инструкция для отображения виджета в попапе или на панели справа:
  1. Сначала разместите виджет в самом корневом блоке страницы, следуя инструкции выше. Убедитесь, что виджет появляется в месте установки кода.
  2. Выставьте параметр Как показывать виджет? в нужное вам значение.
  3. Появится блок Код кнопки для показа виджета. Нажмите Скопировать ссылку кнопки.
  4. Перейдите в свою панель управления сайтом и откройте страницу, где желаете разместить кнопку для отображения виджета.
  5. Вставьте новый блок для кнопки. Перейдите в настройки этой кнопки.
  6. В настройках должен быть параметр «Ссылка» или «URL». Вставьте туда скопированную ранее ссылку. Сохраните изменения.
  7. Убедитесь, что виджет появляется при клике по кнопке.

Прямая вставка фрейма

Вы можете вместо кода виджета вставить блок iframe с содержимым виджета:
  1. Перейдите в свою панель управления сайтом и откройте страницу, где желаете разместить виджет.
  2. Вставьте новый HTML-блок для фрейма с виджетом.
  3. Вставьте в созданный блок следующий код: 
    <iframe src="ПРЯМАЯ_ССЫЛКА_НА_ВИДЖЕТ" style="width:100%;border:none;height:1000px"></iframe>
  4. Затем перейдите в настройки виджета в Bukza и кликните Код виждета.
  5. Скопируйте прямую ссылку на виджет.
  6. Вернитесь в редактирование блока кода на вашем сайте и вставьте в него скопированную ссылку вместо текста ПРЯМАЯ_ССЫЛКА_НА_ВИДЖЕТ. При необходимости измените высоту 1000px на нужную вам. Сохраните изменения.
  7. Убедитесь, что виджет появился на сайте.

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Если не удалось установить виджет на сайт, напишите на support@bukza.com. Мы постараемся помочь.
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